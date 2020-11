Bonus auto elettriche, sgravi del 50%: requisiti e come ottenerlo

A breve potrebbe essere ufficializzato un bonus auto elettriche con detrazioni fiscali del 50% per l'acquisto di vettura full electric

Grandi novità per chi vuole comprare una nuova auto strizzando l'occhio all'ambiente. Da quanto emerge da un emendamento alla Legge di Bilancio approvato in Commissione Finanze dalla Camera dei deputati, è pronto un nuovo bonus auto elettriche per il 2021. L'emendamento è stato proposto dall'Onorevole Giuseppe Chiazzere del Movimento Cinque Stelle ed è titolato “Detrazioni fiscali per l’acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica".

Bonus auto elettriche 2021: detrazioni del 50% sulle auto full electric

Ill bonus auto elettriche prevede per chi acquista un'auto full electric, quindi alimentata solamente tramite batterie, una detrazione fiscale del 50% sul prezzo di listino di cui usufruire in fase di dichiarazione dei redditi nei 5 anni successivi. La proposta ricalca quindi l'ecobonus 110 per cento volto a favorire gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il bonus auto elettriche sarà valido per chi acquista una vettura full electric dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. La detrazione del 50% verrà divisa i cinque rate annuali di pari importo. Il credito fiscale potrà essere ceduto in un'unica soluzione al concessionario o a terzi come una banca. Il bonus auto elettriche 2021 non va a sostituire l'ecobonus auto già esiste e non è comulabile.

Bonus auto elettriche 2021: requisiti

Il requisito imprescindibile per accedere al bonus auto elettriche 2021 sarà quello di acquistare una vettura solo elettrica. Le detrazioni non riguardano le auto ibride, siano essere plug-in o di altra tipologia. Il prezzo dell'auto non deve superare i 40mila euro mentre il reddito ISEE del richiedente non potrà essere superiore a 45mila euro l'anno. Inoltre, insieme all'aquisto dell'auto si dovrà rottamare un mezzo in proprio possesso da almeno un anno che appartiene alla classi Euro 1,2,3,4 per la categoria M ed Euro 1,2,3 per la categoria L.