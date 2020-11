Bonus PC e tablet, sconti fino a 500 euro: come richiederlo e requisiti

Bonus PC e tablet: ecco come fare richiesta e quali sono i requisiti minimi per beneficiarne

Oggi è il giorno in cui è possibile fare richiesta per il tanto atteso bonus pc tablet. La speranza è che non ci siano problemi dovute ai numerosi accessi come è successo al sito del ministero dell'Ambiente per il bonus mobilità o quello di Poste Italiane per il bonus destinato alle partite IVA. In realtà non dovrebbero esserci difficolà per gli utenti in quanto il bonus pc tablet viene richiesto direttamente all'operatore di rete fissa.

Bonus pc requisiti

La prima fase del bonus pc tablet prevede un sconto fino a 500 euro per l'acquisto di una connessione Internet casa fino a 30 Megabit al secondo o di un computer, tablet e altri dispositivi tecnologici (qui le specifiche minime). Nello specifico il voucher verrà suddivisto in 200-400 euro per coprire i costi della linea fissa e 100-300 per l'acquisto del terminale. Il bonus pc tablet è disponibile per tutte le famiglie con un reddito Isee inferiore ai 20mila euro. La seconda fase, di cui ancora non sappiamo la data di lancio, prevede invece un voucher fino a 200 euro per l'acquisto di un'offerta Internet casa fino a 30 Mbps per le famiglie con un reddito Isee fino a 50.000 euro. In questa fase anche le aziende potranno ottenere un bonus da 500 a 2.000 euro per l'acquisto di una linea fissa fino a 30 Mbps o 1 Gigabit al secondo a seconda della copertura.

Bonus pc come richiederlo

La richiesta del bonus pc tablet deve essere fatta direttamente all'operatore di rete fissa tramite i classici canali di vendita (online e negozi). Sul sito del Comitato per la banda ultralarga (Cobul) è possibile scaricare l'allegato C - Domanda di ammissione al contributo in cui autocertificare il proprio reddito Isee e dichiarare di non essere già in possesso di una connessione di almeno 30 Mbps oltre a fornire altri dati personali. Infratel Italia, la società a cui il Governo ha affidato la gestione del bonus pc tablet, si occuperà di effettuare le opportune verifiche.

Poiché si tratta di un bonus fino a esaurimento del fondo stabilito (1.146 milioni di Euro di cui 600 milioni circa sono destinati alle famiglie e i rimanenti 546 milioni alle imprese) il provider controllerà l'effettiva disponibilità di denaro e prenoterà il voucher. Le risorse sono suddivise per Regione. Entro 90 giorni sarà lo stesso operatore ad erogare il bonus sotto forma di sconto sul canone mensile o l'attivazione per l'offerta Interent casa e fornirà il dispositivo richiesto in comodato d'uso ai beneficiari, che diventeranno proprietari dopo un anno.

Qui la lista degli operatori acceditati

Bonus pc e tablet: altri dettagli sulle restrizioni

Per il bonus pc tablet è previsto l'acquisto di una sola connessione Internet casa non inferiore a 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload per unità immobiliare. Alcune Regioni hanno inoltre imposto dei limiti ai Comuni in cui si potrà fare richiesta del voucher.

Gli utenti saranno obbligati a scegliere la migliore tecnologia di connessione disponibile a seconda della copertura a partire da 30 Mbps. Il contratto deve avere una durata minima di 12 mesi.