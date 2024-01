Boom di Meloni, crolla Salvini. Ed Elly Schlein non sfonda sui social

Top politici social, Meloni scavalca Salvini a dicembre. E Conte riconquista il podio a scapito di Zaia

La classifica dei politici più cliccati sui social di dicembre, elaborata da Sensemakers, mostra il sorpasso di Giorgia Meloni su Matteo Salvini, dopo diversi mesi. Come scrive Primaonline, la crescita del Presidente del Consiglio riguarda esclusivamente le interazioni (+111%) e non è dovuto ad un aumento delle pubblicazioni che, infatti, sono più basse rispetto a quelle di novembre (-43%).

Il contenuto più performante di Meloni, che da solo totalizza più di 2 milioni di interazioni degli utenti, riguarda il suo selfie con il Primo Ministro indiano, Modi, accompagnato dall’hashtag #melodi, pubblicato in occasione della Cop28.

Al contrario, Salvini vede una dinamica di contrazione anche sulle interazioni complessive, diminuite del -22%. In questo caso il calo è accompagnato da una frizione anche nel volume di pubblicazioni che passa da quasi 600 nel mese di novembre a poco più di 480 contenuti a dicembre.

Ma non è tutto. Giuseppe Conte riconquista il podio a scapito di Luca Zaia con uno scarto di appena 300mila interazioni. Se nel caso di Conte fanno da protagonista i contenuti anti-Governo Meloni, il Governatore del Veneto, invece, lascia spazio a pubblicazioni di attualità con contenuti dedicati a Giulia Cecchettin (che dominavano in modo esclusivo il mese scorso) a cui si affiancano, come scrive Primaonline, post dedicati alla Fiera dell’agricoltura tenutasi a Santa Lucia di Piave.