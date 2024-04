Borghese show a 4 Ristoranti. Ma il copricapo degli chef in cucina...

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è programma cult e iconico sul piccolo schermo tra Sky e Tv8. La trasmissione festeggia in questo 2024 i dieci anni, a suon di ascolti tv sempre altissimi (in una puntata recente ha persino battuto i talk). "Il mio voto può confermare o ribaltare", la frase da cit. social con meme che imperversano ovunque. Lo chef infatti valuta i ristoranti che visita sotto vari aspetti: dalla location al menù, passando per servizio, conto e lo special (il piatto della puntata).

Prima che inizino le danze fa sempre un salto nelle cucine per controllare lo standard dell'igiene, la funzionalità dell’attrezzatura, presenza di recipienti e contenitori, dando anche un occhio al frigorifero. Alessandro Borghese è molto attento a questi dettagli e spesso ha fatto notare carenze ai vari ristoratori.

Sorvola però, secondo Il Fatto Alimentare "sul cappello o copricapo che chef, aiuto cuochi e personale di cucina devono indossare quando sono alle prese con i fornelli. Il copricapo o la bandana sono accessori obbligatori, per evitare che i capelli finiscano nei piatti". E, sempre secondo Il Fatto Alimentare, anche una puntata di Celebrity Chef (in onda dal lunedì al venerdì su TV8), andata il 13 marzo 2024 in replica ha visto i due chef vip "in cucina senza copricapo pur avendo folte capigliature" e "tra i quattro sous chef, i due uomini della brigata sono anch’essi senza copricapo".

"Nelle scuole alberghiere si spiega agli allievi che la toque è obbligatoria, poi però nella realtà sono i cuochi in televisione che dettano la linea", scrive Il Fatto Alimentare.