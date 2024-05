Boschi attacca Travaglio: "Soldi pubblici della Rai per salvare Il Fatto?"

Vigilanza Rai, Boschi: "Così cercano di salvare Il Fatto dal possibile fallimento"

Maria Elena Boschi in Vigilanza Rai ha chiesto chiarimenti sul talk show condotto da Peter Gomez, Le Confessioni, pagato a suo dire con soldi pubblici della Rai. "Viene da chiedersi - dice la renziana a Repubblica - come mai tra tante professionalità e produzioni interne alla Rai si sia sentita l’esigenza di rivolgersi all'esterno e di acquistare da una società — la Loft — il format di una trasmissione televisiva. Società che, guarda caso, fa parte del gruppo del Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Se c’è un legame economico tra l’azienda che gestisce il servizio di informazione pubblica e il Fatto deve emergere".

"Che i conti della società Seif, proprietaria del Fatto quotidiano, - prosegue Boschi a Repubblica - si reggano sui programmi venduti dalla sua controllata al 100% Loft (che produce anche il programma di Gomez) non lo dico io: è scritto nell’ultimo bilancio approvato e nella relazione della società di revisione, che non nasconde la crisi finanziaria del gruppo. Non a caso la Loft pare stia trattando con la Rai la vendita di altri programmi. Così potrebbe far cassa grazie alla Rai e salvare il giornale dal possibile fallimento".