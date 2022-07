Britney Spears a Sanremo 2023, Rai1 accende le speranze con un indizio

Britney Spears a Sanremo 2023, il Tg1 accende le speranze dei fan

Britney Spears tra i super ospiti di Sanremo 2023? Per ora non ci sono conferme, ma neanche smentite, sulle trattative in corso tra la Rai e la super star americana. Un indizio, però, sembra aver acceso un barlume di speranza negli occhi dei fan italiani della voce di “Baby One More Time”.

Nel corso dell'edizione delle 20 del Tg1, Alessio Zucchini lancia un servizio dedicato interamente a Britney Spears e al suo ritorno sui social con una versione inedita del suo successo senza tempo “Baby One More Time”. Il giornalista Emiliano Condò le dedica un pezzo in memoria dei tempi d'oro e spiega: "Britney Spears torna a cantare, almeno sui social. In rete un video in cui reinterpreta uno dei suoi primi successi. E per la regina del pop è subito record di visualizzazioni".

Il video in questione è di diversi giorni prima: possibile che la redazione abbia deciso soltanto ora di imbastire il servizio, senza alcun secondo fine? O potrebbe essere un lancio sulla possibilità che la pop star possa calcare il palco dell'Ariston? Ma non solo Britney Spears. A stuzzicare Amadeus ci sarebbe anche un'altra star americana e, dalle voci, sembra si tratti della cantante e super star di House of Gucci, Lady Gaga.