Bruno Barbieri, un filmato virale su TikTok raggiunge 9 mln di views. VIDEO

Bruno Barbieri, un video dello chef bolognese fa 9 mln di views su TikTok. La star di MasterChef conquista anche i giovani

Bruno Barbieri, lo Chef più amato d’Italia, diventa virale su TikTok. Proprio negli scorsi giorni, infatti, ha raggiunto 1 milione di follower sul social più chiacchierato del momento, condividendo ricette, duetti, momenti divertenti in compagnia dei suoi colleghi di Masterchef e immagini legate alla sua quotidianità.

Lo Chef, conosciuto sulla piattaforma come @bruno.barbieri, crea video che diventano facilmente virali, come quello che impazza nel web in questi giorni, dove con ironia duetta la ricetta della coppia Janelle & Kate (@Janelleandkate), una rivisitazione sopra le righe dell’italianissima pasta al pomodoro. Il video ha raggiunto oltre 9.3 milioni di visualizzazioni e collezionato migliaia di commenti.

Questo risultato è la conferma della capacità di Bruno Barbieri di seguire e talvolta anche anticipare le nuove tendenze, di saper utilizzare con la propria community un linguaggio sempre al passo con i tempi, conquistando anche le platee dei giovanissimi, principali fruitori di un canale come quello di TikTok.

