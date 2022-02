"Tonica", al via il nuovo show di Andrea Delogu: tra gli ospiti Gué Pequeno

Andrea Delogu, in arrivo "Tonica": il nuovo programma di Rai 2 dedicato alla musica e alla vita quotidiana dei musicisti

Andrea Delogu è pronta per una nuova sfida. Il 15 febbraio, infatti, è la data del debutto del suo nuovo programma tv “Tonica”. Un vero e proprio “late show”, in onda in seconda serata su Rai 2, dove racconterà la musica e i musicisti con uno sguardo meno convenzionale, irriverente, pieno di curiosità, frizzante e pungente proprio come ha già dato dimostrazione, in passato, nelle sue conduzioni televisive e radiofoniche.

Già svelati sul suo profilo Instagram gli ospiti musicali della prima puntata: Guè, Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango. “Vedrete molti ospiti che difficilmente passano in televisione. La musica è di tutti”, ha rivelato la Delogu in un’intervista a Radio Corriere Tv. In effetti, ha proprio ragione tutto passa dalla musica: dall’amore alle delusioni, dai tradimenti ai momenti difficili della vita, dalle gioie alle soddisfazioni in ambito lavorativo, senza tralasciare le passioni e gli accadimenti della vita quotidiana.

La musica, quindi, colonna sonora della vita di tutti ed è proprio questo trasversale, non ha generi o identificazioni di massa. Proprio come vuole essere “Tonica”: un programma musicale senza etichette di sorta, un luogo in cui non esistono giudizi da parte di nessuno. E tutti gli ospiti che decidono di raccontarsi ad Andrea Delogu lo faranno consapevoli di questo punto di partenza.

“Tonica è la musica che non deve essere spiegata. Tonici sono gli artisti che calcheranno il palco per raccontarsi. Tonico è il linguaggio rapido, divertente e “sporco”, si legge sul profilo Instagram di Rai 2. A rendere ancora più caldo lo studio anche la partecipazione anche una resident band che è pronta ad esibirsi live con gli artisti e tutti gli ospiti di “Tonica”.

Leggi anche: