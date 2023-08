Bufera su Eraclea, 20 centesimi per dell'acqua del rubinetto. Ma sui social la reazione è inaspettata

Venti centesimi per un bicchiere d'acqua al bar. Un utente alza la polemica su Eraclea

Venti centesimi per un bicchiere d’acqua del rubinetto. A Eraclea, in provincia di Venezia, un utente fa scoppiare la polemica denunciando i prezzi troppo alti.

Con un post sui social, Arianna scrive: “I prezzi sono aumentati in modo esagerato (e ingiustificato) ma non si può mettere in conto un bicchiere di acqua del rubinetto. E poi si chiedono come mai c’è così poca gente ad Eraclea”.

Le reazioni sui social

Poche ore dopo la pubblicazione del post su Facebook, numerosi utenti hanno detto la loro nei commenti, tra chi si trovava d’accordo e chi, invece, non era affatto sorpreso del prezzo per un bicchiere d’acqua del rubinetto. “Il 2023 ha mandato tutti fuori di testa”, commenta un utente.

“Venti centesimi per un bicchiere d’acqua neanche dalla bottiglia è inammissibile”, si legge ancora. Ma c’è anche chi non la pensa allo stesso modo. “Se mettevano 3 euro di coperto nessuno diceva niente”, commenta un altro utente. “Polemica inutile, è normale che costi. Perché dovrebbero dartelo gratis? Il cameriere costa, l’acquedotto costa, l’elettricità costa. È giusto così”.

E, sempre tra gli utenti, sembra esserci chi, ormai, abbia rinunciato a combattere la speculazione. “Col turismo c’è sempre stata speculazione - precisa Desiree - non solo a Eraclea. A Verona è a un euro quasi a ogni bar, per non parlare poi del prezzo del gelato con prezzi folli”.