Puglia, caro-vacanze? A Ostuni tutto quello che serve costa solo 420 euro

Puglia, costi inaccessibili per il caro-vacanze? A Ostuni un esempio di controtendenza

La Puglia non è così cara come dicono. Nell’estate del caro-vacanze, c’è ancora chi riesce a organizzare qualche giorno di ferie senza spendere l’intero stipendio annuale. A Ostuni, infatti, con circa 420 euro, è possibile passare una settimana in completo relax all’interno di una “casetta” di 40 metri quadrati per tre persone.

Con 60 euro al giorno, dunque, si potrà avere accesso a un bagno con box doccia, climatizzatore nuovo, angolo cottura completo, un maxi-frigorifero sempre nuovo e stoviglie e posate di ogni tipo. Non solo. Come scrive il quotidiano pugliese “L’Edicola del Sud”, per ogni ospite è presente un letto matrimoniale e uno singolo, uno spazio all’aperto con tavolo e sedie riparato da sole e pioggia, una seconda doccia in giardino e due barbecue.

Insomma, potrebbe sembrare una piccola casa dei sogni che, normalmente, si troverebbe a non meno di 1000-1500 euro ma a Ostuni il low-cost esiste ancora.