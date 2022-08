Calcio Serie A, gol dei posticipi e social: torna la Domenica Sportiva su Rai2

Parte il campionato di Serie A e torna La Domenica Sportiva

Tre, due, uno e si parte: il campionato di Serie A, all'alba di Ferragosto, torna in diretta. Si preannuncia una stagione movimentata con un Mondiale nel mezzo e diverse squadre lombarde "new entry" in A, come il Monza di Silvio Berlusconi e la Cremonose.

E con il campionato di Serie A torna inevitabilmente anche La Domenica Sportiva, la più antica trasmissione sportiva della televisione italiana, in onda ininterrottamente dal 1953. Appuntamento quindi per domenica 14 agosto, alle 22.40 su Rai2. Quella 2022-2023 sarà una Domenica sportiva diversa, rinnovata nei contenuti per raccontare tutta l’attualità sportiva.

Come si legge su Prima Comunicazione si parlerà di "calcio, con i gol dei posticipi trasmessi per la prima volta fin dalle 22.50, e tutte le altre discipline discipline sportive, fusi in un unico racconto nel rispetto della formula originale del programma: non più la divisione in due parti, com’è stato fino alla scorsa stagione, ma una lunga narrazione, fino all’una del mattino, attraverso immagini, dati, interviste e collegamenti, con uno sguardo al mondo del web e dei social media, elemento ormai imprescindibile nel commento degli eventi sportivi".

La Domenica Sportiva versione 2022-2023, si legge sull'Ansa, "analizzerà la giornata ed i fatti salienti che l’hanno caratterizzata, racconterà storie, portando i protagonisti in studio, per scoprire con loro non solo gli aspetti tecnici delle loro performance, ma, soprattutto, quelli più personali. E ogni settimana si alterneranno ospiti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura". La Domenica Sportiva verrà condotta da Alberto Rimedio, curata da Paola Arcaro e Aurelio Capaldi. Nel cast fisso ci saranno: Claudio Marchisio, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles.

RAI