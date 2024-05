Camila Giorgi si ritira dal tennis, la notizia spiazza i fans

Un ritiro dal tennis che ha preso tutti in contropiede: pochi si aspettavano che Camila Giorgi avrebbe lasciato così improvvisamente. Peraltro senza un annuncio, un post social, una conferenza stampa. Nella data d'inizio degli Internazionali d’Italia - dove la campionessa marchigiana non era iscritta - il suo nome è pubblicato sul sito della International Tennis Integrity Agency che tra le altre cose prende nota dei tennisti che si ritirano. Ultimo match ufficiale giocato non così tanto tempo fa: 23 marzo, quando al secondo turno di Miami perse contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek 6-1 6-1. Lascia con quattro titoli in carriera, tra cui la grande vittoria al WTA 1000 a Montréal, con un best ranking di n°26 al mondo.

Camila Giorgi, nuova vita dopo il ritiro dal tennis? Influencer e quel sogno di un futuro nella moda

Il futuro? Camila Giorgi è influencer con quasi 730mila follower su Instagram che seguono sempre con grande amore i suoi selfie e le foto che pubblica. Ma la 32enne ormai ex tennista secondo il Corsera aveva rivelato ad alcune college "l’intenzione di lasciare il tennis per un futuro nella moda".

E in questo settore ha un'azienda di famiglia, il brand "Giomila" che - come riporta il sito - "celebra la bellezza e l’unicità del corpo femminile attraverso una linea Made in Italy di puro lusso sostenibile. Linee dritte di design, colori che rispecchiano la forza della natura che si esprime in tutti i suoi colori più belli", con una collezione che "nasce per innumerevoli occasioni d’uso, dal risveglio alla passeggiata, dallo yoga al mondo active passando per tutto il lusso serale di tantissime occasioni". Capi ideati e disegnati da sua madre Claudia Fullone e che Camila indossava sui campi da tennis.