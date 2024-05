Capo Plaza, "Ferite" e un rap per il Milan: "Vorrei Antonio Conte e Gyokeres"

Stella del rap (61 dischi di Platino e 30 Oro) con un cuore rossonero, Capo Plaza sul prossimo mercato del suo Milan ha le idee chiare: "Leao e Maignan non si toccano, se devo rinuncia a qualcuno dico Theo Hernandez. Al Milan serve un attaccante col senso del gol. Mi piace molto Gyokeres dello Sporting Lisbona, un mini Haaland che quando serve segna”, spiega in un'intervista a Sportweek. "Sono un milanista ferito. È tempo di cambiare partendo dal tecnico, vorrei Antonio Conte"

A tre anni di distanza da “Plaza” (Triplo Platino) e a sei dall’esordio di “20” (Quadruplo Platino) ancora presente nella top 100 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, Capo Plaza in queste ore ha pubblicato il suo nuovo album “Ferite” (anticipato dal singolo “Acqua Passata”).

Tra Milan e musica nei giorni scorsi aveva svelato nel corso dell'intervista a Sportweek: “Ho citato il mio amico Leao nel disco, precisamente nella canzone La Ca$$a ma lui non sa niente. Voglio fargli una sorpresa. Quando uscirà il disco, lo chiamerò per vedere la sua reazione“.

Capo Plaza, l'album Ferite e il concerto al Forum di Milano

L'album Ferite è il racconto degli ultimi due anni di Capo Plaza, un racconto non studiato a tavolino ma nato spontaneamente in uno studio di registrazione seguendo ciò che passava per la testa, le vibrazioni naturali di Luca e Capo Plaza che non ha più l’ingenuità dei 20 anni ma ha una consapevolezza maggiore e la stessa voglia di mettersi in gioco nonostante la paura di fallire.

Capo Plaza e Ferite: "Cicatrici indelebili sulla pelle, ci convivi e diventi più forte"





Intanto i fans del rapper si sono già segnati ua data sul calendario: sabato 1 febbraio 2025, il giorno in cui Capo Plaza sarà protagonista del concerto al Forum di Milano.