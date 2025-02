​Carnevale 2025: Chef Alessandro Borghese celebra Giacomo Casanova e le tradizioni veneziane con il nuovo special “Seduzione in Laguna”

Indossa la maschera più bella e vesti l’abito più sfarzoso, tra carri allegorici e sfilate coloratissime: a Venezia il Carnevale 2025 si prepara al finale in grande stile! Per la festa più sentita dalla Serenissima, al ristorante AB – Il lusso della semplicità a Cà Vendramin Calergi, lo chef Alessandro Borghese porta in tavola il suo nuovo special, Seduzione in laguna.

Questa deliziosa zuppa di crostacei, gochujang, cocco, aglio nero e puntarelle, è disponibile nel menu degustazione fino al 2 marzo e omaggia la figura di Giacomo Casanova, protagonista anche del Carnevale veneziano intitolato proprio “Il tempo di Casanova”.





La gustosa ricetta a base di pesce, infatti, prende ispirazione da due aneddoti riportati per iscritto dal celebre seduttore. Il suo libro Le mie memorie, non a caso, comincia proprio da un ricordo culinario: “Mia madre mi mise al mondo a Venezia, il 2 aprile, giorno di Pasqua dell'anno 1725. Ebbe voglia di gamberi. A me piacciono molto". E nell'ultima lettera indirizzata a un'amica, scritta 73 anni dopo, quando ormai era lontano dalla Laguna da parecchi anni e con la consapevolezza che la sua fine era vicina, rimpiange proprio la zuppa di gamberi.

Ma non finisce qui! Fino al 4 marzo, data in cui terminerà la festa più sentita dalla Serenissima, il raffinato locale dello chef più istrionico della televisione italiana continuerà a sfoggiare un coloratissimo look a tema. Ghirlande scenografiche e allestimenti curati nei minimi dettagli esaltano le tradizioni di Venezia e la figura di Casanova, simbolo di seduzione e mistero, assoluto protagonista del Carnevale 2025. Le creative proposte culinarie dello chef Alessandro Borghese, che valorizzano materie prime di altissima qualità secondo il suo mantra “Cucinare è un atto d’amore”, si mescolano così alla magia del Carnevale di Venezia per regalare ai propri commensali un’esperienza appagante e indimenticabile.