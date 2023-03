Carolina Stramare in lingerie, che curve! La modella fa vedere tutto ai fan. VIDEO

Carolina Stramare mozzafiato in lingerie. VIDEO

Carolina Stramare incanta i fan. La modella genovese classe 1999 è solita pubblicare scatti mozzafiato su Instagram, ma questa volta si è superata. Con un video in lingerie rigorosamente nera, la giovane star ha sedotto i suoi follower che, in poco tempo, hanno riempito di like e commenti il nuovo post.

“Sei meravigliosa”, riassume qualcuno. “Ecco perché Vlahovic non segna più”, scrive scherzosamente un utente, ricordando le voci sulla relazione tra la modella e l’attaccante della Juventus. “E ancora parlano di Belen”, scrive invece un altro utente mettendo a confronto la bellezza delle due modelle.