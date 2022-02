Cartabianca, Berlinguer invita Ruggieri: si compie la vendetta su Ranucci

Cartabianca, Berlinguer invita Andrea Ruggieri: la vendetta della regina di Rai 3 contro Sigfrido Ranucci

La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo. Bianca Berlinguer, ieri sera martedì 22 febbraio, ha avuto come ospite il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, tra i maggiori accusatori del conduttore di Report Sigfrido Ranucci in Commissione di Vigilanza sul caso delle presunte molestie sessuali e sui presunti dossier contro avversari politici.

La vendetta di Berlinguer su Ranucci: quella volta che il volto di Report andò da Giovanni Floris su La7

Come riporta Dagospia.com, in Rai le malelingue dicono che la presenza del deputato Ruggieri non fosse casuale. Secondo le voci, la Berlinguer si sarebbe voluta vendicare di Ranucci (e del suo direttore ormai depotenziato Franco Di Mare che all’epoca lo autorizzò) per essere andato ospite, nella puntata del 2 novembre 2021, del suo diretto concorrente Giovanni Floris su La7, al fine di promuovere il suo "Report". Come si suol dire: chi di spada ferisce, di spada perisce.