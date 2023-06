Cartabianca, Berlinguer si prende Elly Schlein: ospiti-anticipazione 6 giugno

Cartabianca, in arrivo una nuova puntata su Rai 3: tutti gli ospiti del 6 giugno

In arrivo una nuova puntata di Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer in onda martedì 6 giugno alle 21.20 su Rai 3. Ecco gli ospiti di oggi: Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico; Mario Monti, senatore a vita ed economista; Massimo Cacciari, filosofo; Laura Boldrini, Partito Democratico; Silvia Sardone, Lega; Nicola Fratoianni, segretario Sinistra Italiana; i giornalisti Mario Giordano, Beppe Severgnini, Andrea Scanzi, Annalisa Chirico. Come sempre ci sarà il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore.

Cartabianca svela gli ospiti di martedì 6 giugno su Instagram