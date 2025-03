Non solo Gianluca Torre, altre due star di Casa a Prima Vista lanciano un podcast pieno di retroscena - I dettagli

Casa a Prima Vista tra ascolti tv record e i podcast degli agenti star

Non solo tv per le star di Casa a Prima Vista, il programma record di ascolti in onda su Real Time. Dopo 'Casa Perfetta' di Gianluca Torre, ne arriva un altro, molto intrigante, partito in queste ore, che racconta senza filtri cosa si nasconde dietro il mondo immobiliare.

Casa a Prima Vista, Corrado Sassu e Blasco Pulieri lanciano il podcast Salone Doppio

Si tratta di Salone Doppio ed è realizzato dalla coppia del gol romana, Corrado Sassu e Blasco Pulieri. La mission della nuova sfida dei due agenti? Esplorare il mercato immobiliare in tutte le sue sfaccettature, tra storie assurde, dinamiche poco conosciute e verità spesso ignorate.







Corrado Sassu e Blasco Pulieri aprono la prima stagione, mettendosi in discussione, analizzano il valore della figura dell’agente immobiliare attraverso i messaggi degli utenti e un sondaggio tra gli ascoltatori. Un’analisi tra pregiudizi e speranze reali, cercando di capire quale ruolo può avere oggi chi vende case.

Il primo aperitivo immobiliare in podcast dove protagonisti saranno case, progetti, investimenti e tutto ciò che ruota intorno all’universo immobiliare. Il tutto raccontato con un dialogo continuo tra i due agenti e gli ascoltatori. Con cadenza di tre nuove puntate ogni mese, Salone Doppio non è il classico talk di settore: è un appuntamento leggero ma mai banale, capace di portare nuove occasioni di confronto su un mondo che, volenti o nolenti, riguarda tutti.

Il podcast è scritto da Corrado Sassu e Blasco Pulieri con la collaborazione di Edoardo Saolini e Diego Spaccarotella. La distribuzione audio è affidata a Podcastory, mentre quella video a Realize Networks.

Chi è Corrado Sassu, l'agente di Casa a Prima Vista con la passione per la Formula 1

Agente immobiliare di Roma, proprietario di Corrado Group, eccelle nel creare una connessione genuina con i suoi clienti. Quando non è impegnato a trovare la casa perfetta per i suoi clienti, Corrado si dedica alle sue due altre passioni: la cucina e la Formula 1.

Chi è Blasco Pulieri, l'agente di Casa a Prima Vista con l'amore per la vela

Originario di Roma, manager di una società immobiliare, noto per la sua capacità di connettersi empaticamente con i clienti. Dal 2023, Blasco è anche protagonista delle puntate romane del programma Casa a prima vista e conduttore di una rubrica su Casa Radio. Appassionato di vela, cinema e viaggi, condivide queste esperienze con sua moglie e sua figlia.