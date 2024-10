Casanova Operapop sbarca in Cina la prima produzione interamente italiana di musical approda nel mercato cinese con la sua versione originale

Casanova Operapop sbarca in Cina. Prima produzione interamente italiana di musical approda nel mercato cinese in versione originale

Sarà un evento storico per il mondo del musical italiano: per la prima volta una produzione interamente "Made in Italy" raggiunge la Cina con Casanova Operapop di Red Canzian. Dopo due tour di successo nei teatri italiani, lo spettacolo farà il suo debutto nei principali teatri cinesi a dicembre 2024 e gennaio 2025, nelle città di Shanghai e Xiamen. Protagonista di questo ambizioso progetto è Gian Marco Schiaretti, attore e cantante di fama internazionale, che ha saputo conquistare il pubblico cinese grazie alle sue precedenti esibizioni in teatri e apparizioni televisive. La sua crescente popolarità in Cina ha favorito l'apertura del mercato locale a un'opera interamente italiana, mantenuta nella sua lingua originale, come richiesto dal pubblico cinese, dimostrando un interesse culturale sempre più profondo verso l’Italia e il suo patrimonio artistico.

La tournée è frutto dell'impegno della Retropalco Srl, società italiana che cura la produzione dello spettacolo in collaborazione con Blu Notte Srl, e che si occuperà anche del booking delle date cinesi. L'inclusione di Casanova in questi prestigiosi teatri cinesi rappresenta un'importante apertura culturale per il musical italiano, offrendo nuove opportunità di espansione internazionale. Un viaggio tra storia, musica e cultura

Casanova Operapop non è solo una storia d’amore e avventura, ma è anche un omaggio alla città di Venezia, una delle mete più affascinanti e iconiche del mondo. Le splendide musiche di Red Canzian, componente dei Pooh, arricchiscono la narrazione, trasportando il pubblico in un viaggio tra il fascino della Serenissima e il carisma del leggendario seduttore Casanova. Questo debutto cinese rappresenta una vetrina d'eccellenza per l'Italia, che ha trovato nel pubblico cinese una grande curiosità verso le storie e le tradizioni del Bel Paese. La richiesta di mantenere la versione originale in italiano dimostra l'interesse della Cina per una rappresentazione autentica della cultura italiana. Questo ci rende estremamente orgogliosi e fiduciosi per l'apertura di questo mercato, che potrebbe diventare una piattaforma sempre più importante per il musical italiano.

Il protagonista dell'opera, Gian Marco Schiaretti, è già una stella affermata in Cina grazie alle sue numerose performance sui palcoscenici internazionali, in particolare in Europa e Nord America. La sua crescente popolarità in Cina, supportata da importanti progetti televisivi e teatrali, è stata determinante per portare Casanova Operapop nel cuore del Paese. Schiaretti, con la sua maestria artistica, ha attirato l'attenzione del Shanghai Culture Square Theatre, dando il via a una collaborazione che segna un punto di svolta per il musical italiano nel mercato asiatico.

Il musical Casanova non è solo un viaggio nell'anima di Venezia, ma anche una celebrazione della cultura italiana, vista attraverso gli occhi di uno dei personaggi più iconici della nostra storia. Le meravigliose musiche di Red Canzian, l'eleganza visiva dell'allestimento scenico e dei costumi realizzati dall’Atelier Nicolao in Venezia rappresentano il meglio della tradizione italiana. Il debutto in Cina potrebbe essere solo l'inizio di una nuova avventura: l'obiettivo della produzione, dice Paolo Mandelli fondatore e Direttore di Retropalco srl, è quello di espandere il tour, aprendo la strada ad altre opere italiane nel mondo del musical internazionale. "Casanova è il primo, ma potrebbe non essere l'ultimo," afferma la produzione, che intende promuovere il musical italiano oltre i confini europei. Il successo di questo tour sarà un banco di prova fondamentale per comprendere il potenziale di mercato che spettacoli come Casanova possono avere in Cina e in altri Paesi asiatici.

Date e location del tour

Shanghai Teatro: Shanghai Culture Square Theatre Date

- 20 dicembre 2024, ore 19:30 (Première)

- 21 dicembre 2024, ore 19:30

- 22 dicembre 2024, ore 14:00 e ore 19:30

- 24-27 dicembre 2024, ore 19:30

- 28 dicembre 2024, ore 14:00 e ore 19:30