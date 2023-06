Caso Fazio-Santoro e l’agente che lega il conduttore a Gramellini & Co

Fazio “buono”, Santoro “cattivo” e l’agente che lega il conduttore a Gramellini, Annunziata, Littizzetto, Floris, Formigli e Gruber

"Io non sopporto Fabio Fazio e Lucia Annunziata": le parole bomba di Michele Santoro pronunciate qualche giorno fa a Otto e Mezzo, il programma in onda su La7 e condotto da Lilli Gruber, continuano a far rumore. Tanto che Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera, ci ha dedicato anche il suo "Caffè": "Immagino che nemmeno Vittorio Feltri, Belpietro e Sallusti si amino alla follia, però non li sentirete mai parlare male l'uno dell'altro in tv. E Matteo Salvini sopporta la Meloni ancor meno della Littizzetto, ma si guarda bene dallo spernacchiarla in uno dei suoi tweet adolescenziali", scrive Gramellini.

"I Santoro sono la cuccagna della destra, che li usa per dividere lo schieramento avversario e batterlo separatamente, prosegue il giornalista, è una storia che si ripete immutabile nei secoli: chi si sente in missione per conto della Rivoluzione finisce sempre per aiutare la conservazione e talvolta per propiziare la reazione. La sinistra, politica e giornalistica, si divide invece tra massimalisti e riformisti, con i primi che considerano i secondi i veri nemici da abbattere. Anzi, sembrano quasi seccati, i massimalisti, che qualcuno osi scippare loro la palma di unici martiri autorizzati di qualunque regime filoamericano e capitalista".

A prendere le parti di Fabio Fazio però non ci ha pensato solo Gramellini che quasi sicuramente è destinato a traslocare da Viale Mazzini a La7, ma anche un ampio parterre di giornalisti come Lucia Annunziata, Giovanni Floris, Lilli Gruber e Formigli. Tutto regolare insomma, finchè, come fa notare Tv Blog, è spuntatno fuori un nome che lega tutti questi volti tv all'ex conduttore Rai: l'agente. Si tratta di Beppe Caschetto, il manager che con la sua ITC 2000, cura gli interessi di Luciana Littizzetto, altro volto coinvolto nel mercato estivo.