Cattelan, la banana più preziosa di sempre. La sua opera del frutto con lo scotch andrà all'asta per 1mln di dollari

Cattelan, la celebre banana appesa al muro sarà venduta a 1mln di dollari. I dettagli

L'opera di Maurizio Cattelan "Comedian" potrebbe essere battuta all'asta per una cifra superiore a 1mln di dollari, forse addirittura 1,5mln. Ma di che cosa si tratta? Di una banana, un frutto vero, attaccato a un muro con un pezzo di scotch. Il prossimo 20 novembre è in programma a New York l'asta di Sotheby’s e tra i prodotti messi all'asta ci sarà appunto anche il frutto che ha reso ancora più famoso l'artista negli ultimi anni. L'opera - riporta Il Sole 24 Ore - ha debuttato alla fiera Art Basel di Miami Beach nel 2019: naturalmente, chi farà un’offerta non acquisterà lo stesso frutto che era esposto a Miami.

La folla in cerca di selfie è diventata così folta che “Comedian” è stato ritirato dalla mostra, ma tre edizioni sono state vendute per un valore compreso tra 120.000 e 150.000 dollari, secondo la galleria Perrotin. La banana incollata con il nastro adesivo di Maurizio Cattelan ha scatenato un putiferio all’Art Basel Miami Beach nel 2019 ed è diventata rapidamente virale come simbolo dell’assurdità del mercato dell’arte contemporanea, anche se Cattelan stesso ha descritto "Comedian" (2019), la sua prima "scultura" in 15 anni, come "un commento sincero e una riflessione su ciò che apprezziamo".