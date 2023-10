Cda Rai, il 20 novembre il voto per membro eletto da dipendenti. Ecco i nomi

Rai, il 20 novembre si vota per il consigliere del Cda espresso dai dipendenti

Il Consiglio di amministrazione della Rai si è riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell'amministratore delegato, Roberto Sergio. Durante la seduta, spiega una nota, sono state illustrate e approvate le linee guida del Piano di sostenibilità aziendale 2024-26. Approvato, inoltre, il Bilancio semestrale al 30 giugno 2023.

Il Consiglio ha poi fissato al 20 novembre la data per l'elezione del componente del Cda espresso dai dipendenti e ha preso atto dell'elenco dei candidati ammessi sulla base delle valutazioni della commissione elettorale. All'ordine del giorno della seduta consiliare odierna anche aggiornamenti sul piano immobiliare e sul piano industriale, nel corso dei quali si è preso atto del possibile impatto delle misure previste su canone e risorse nella bozza della legge di Bilancio.

I nomi dei sei candidati

Angela Calderone, Davide Di Pietro, Palma Marino Aimone, Lorenzo Mucci, Riccardo Orfei, Fabio Spadoni. Sono questi, secondo quanto risulta a LaPresse, i nomi dei candidati ammessi sulla base delle valutazioni della Commissione Elettorale che sono stati indicati oggi al Consiglio di amministrazione della Rai che ha fissato per il 20 novembre la data per l'elezione del componente del Cda espresso dai dipendenti di viale Mazzini in sostituzione dello scomparso Riccardo Laganà.