Cecilia Sala, il Foglio assume la giovane giornalista

Il Foglio, Cecilia Sala approda nella redazione del quotidiano di Claudio Cerasa

Il Foglio assolda Cecilia Sala. Da oggi, venerdì 1° aprile, Cecilia Sala è in forza al Foglio, il quotidiano diretto da Claudio Cerasa con il quale già collabora da tempo. La giornalista si occuperà di esteri e di scrittura per le varie piattaforme del quotidiano, non solo per il cartaceo. Cecilia Sala opererà nell’ottica di quella che il direttore Cerasa definisce “una strategia di espansione finalizzata alla conquista dei nuovi talenti”. A rivelarlo è Primaonline.



Il Foglio si assicura una giovane giornalista di appena 26 anni (è nata a Roma il 26 luglio 1995), che ha già dato prova di notevoli capacità ed è un nome già noto al grande pubblico per le sue pagine social (340mila follower solo su Instagram), per numerose apparizioni in tv, da “Servizio pubblico” a “Piazzapulita”, da “Announo” a “Otto e mezzo” di cui è stata anche redattrice. Ma non è tutto. Cecilia Sala ha scritto per varie testate fra cui Wired, Vanity Fair, L’Espresso, Will Media e, ormai da un paio d’anni, proprio Il Foglio.