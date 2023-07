Cellulari, ecco quelli che emettono più radiazioni. Lista nera e più virtuosi

Radiazioni dei cellulari, l'indice SAR e i modelli che ne emettono meno. La classifica

La scelta del cellulare da comprare dipende sempre da una serie di caratteristiche, tra cui la tecnologia, la qualità del prodotto e il costo. Ma chi fa caso all'emissione di radiazioni prima di effettuare un acquisto? La Germania - riporta oipamagazine - ha istituito un'organizzazione nota come Bundesamt für Strahlenschutz, che ha la responsabilità specifica di sorvegliare i livelli di radiazioni emesse dai telefoni. Questo organismo, noto anche come Ufficio federale per la protezione dalle radiazioni, si occupa di garantire la sicurezza e la regolamentazione delle radiazioni telefoniche all’interno del paese. L'assorbimento da parte del nostro corpo delle radiazioni elettromagnetiche, in termini di energia, provenienti da uno smartphone o da un altro dispositivo dotato di antenna, viene misurato utilizzando uno specifico indice noto come SAR.

Questo indice quantifica la quantità di radiazione assorbita. Più è basso il livello meno sono le radiazioni emesse. Quali sono i cellulari che emettono più radiazioni di tutti? Ce lo dice una ricerca tedesca e la relativa classifica nera. Determinare le radiazioni emesse da ogni singolo dispositivo e compilarle in un elenco completo sarebbe un compito poco pratico. Per fortuna, ci sono un certo numero di smartphone appena lanciati che sono stati specificamente progettati per ridurre al minimo gli effetti potenzialmente dannosi delle radiazioni.