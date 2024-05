Charley e Anna, Pumbino e l'amore per gli animali. Sul web tutti gli adorano

Charley e Anna, l'amore per gli animali di una coppia fuori dall'ordinario

Chi è amante degli animali li conosce benissimo, perché sul web impazzano con le loro storie buffe di vita quotidiana. Charley e Anna su Instagram o su Facebook riscuotono un successo sempre più grande da quando hanno deciso di mettere in rete la loro storia. Che racconta di una coppia fuori dall'ordinario, con un amore profondo per gli animali. Il successo di Charley e Anna sui social è iniziato grazie a Pumbino, un maialino vietnamita recuperato da da una situazione difficile: scartato dalla madre per una malformazione genetica, era stato emarginato dagli altri suoi simili e sarebbe sicuramente morto se Charley ed Anna non lo avessero preso con sé. Da lì l'idea di testimoniare quanto intelligenti siano i maiali: e quindi ogni giorno post e reels su Pumba che mangia, che risponde a delle domande, che si traveste, che corre, che ruba il cibo, che chiede le coccole, che è arrabbiato, che ha sonno. La vita quotidiana di un maialino vietnamita che scorre sul web e crea una comunità sempre più grande che tifa per Pumbino e lo segue in ogni sua avventura.

Fino alla sua tragica scomparsa che provoca un vuoto anche in rete, insperato. Centinaia di migliaia di persone compartecipano sul web al dolore che lascia tutti di stucco. Charley e Anna allora adottano altri animali ed ora la famiglia è composta da quattro pesti che sono parte integrante della loro vita. La cagnolina Laika, soprannominata affettuosamente Liupa, è la sorella maggiore tra gli animali. È intelligente e protettiva nei confronti degli altri fratellini e spesso assume il ruolo di giudice nella famiglia. Alaska la gattina, è la regina della casa. È elegante e un po' snob e ha l'abitudine di sentirsi al di sopra di tutti, come se stesse gestendo un vero e proprio regno felino. Ma sotto la sua aria aristocratica, è anche una gatta affettuosa che ama essere al centro dell'attenzione. Poi c'è Pongo, un cagnolone energetico che non riesce mai a stare fermo. È sempre pronto per lunghe corse nel bosco e per giochi spericolati. La sua vitalità è contagiosa, e con il suo spirito vivace tiene tutti in movimento. Lui è arrivato di recente dopo la morte di Wilson, un agnellino che era stato salvato dalla macellazione.

Ed infine Maky, la buffa maialina sempre affamata. È un personaggio divertente e goloso, sempre alla ricerca di cibo e pronto a fare gli occhioni dolci quando vuole qualche coccola. "Crediamo che gli animali debbano essere rispettati. Tutti. Non solo quelli domestici " dicono Charley e Anna "La convivenza con Pumba, Laika, Alaska, Wilson, Maky e Pongo ci ha insegnato che le differenze che vediamo tra animali domestici e animali da reddito sono solo percezioni frutto della società in cui viviamo. Gli animali in realtà meritano tutti egual rispetto e di vivere in un posto sicuro, circondati da amore. Charley e Annan, che vivono insieme ai loro animali in provincia di Vicenza gestiscono un agriturismo vegano (Angolo di pardiso) e da poco anche un rifugio per animali, un luogo dove questi ultimi possono trovare amore, cura e una nuova casa. Il rifugio è stato creato in ricordo di Pumbino e Alda, la madre di Charley. Le era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio ed il maialino vietnamita nano era diventato anche uno strumento di pet terapy.

"Pumba è stata una vera e propria ancora di salvezza, una speranza a cui aggrapparsi in quel momento difficile" dicono Charley ed Anna. "Giorno dopo giorno Pumba era diventato un componente della nostra famiglia. In pochi sanno che i maiali sono intelligenti, più dei delfini e dei cani, secondi solo alle scimmie. Hanno una personalità molto forte per cui la loro educazione richiede dedizione e impegno, ma ne è valsa decisamente la pena, visto che siamo diventati amici inseparabili". Per colmare quella perdita così importante e per dare continuità e senso alla storia di Pumbino, Charley ha inseguito il sogno di costruire un rifugio per animali in difficoltà, malati o da recuperare.

E' nata quindi Oasi Pumbino - Rifugio per animali liberi, un luogo sicuro dove gli animali abbandonati dalla società potranno vivere felici. "La nostra missione" sostiene Charley "è creare un posto sicuro per gli animali abbandonati, maltrattati e/o trascurati. Vogliamo creare un luogo d'amore e di libertà in favore dei più sfortunati, dove potranno vivere felici. Oasi Pumbino non sarà solo un posto nostro ma di chiunque desidererà unirsi a noi ed aiutarci concretamente per realizzarlo. Il nostro scopo è quello di divulgare la nostra filosofia di vita, informando e sensibilizzando la popolazione riguardo il rispetto per gli animali e per l’ambiente ed anche con lo scopo di incentivare l'apertura di nuovi rifugi". Da allora la comunità ha seguito sempre con maggior interesse la costruzione del rifugio e l'inaugurazione: gli animali che ora ci sono hanno tutti una storia di sofferenza alle spalle. "Pumba, Laika, Pongo, Alaska, Wilson e Maky per noi sono alla pari.

Non vediamo differenze tra cani, gatti, maiali e agnellini. Per noi tutti gli animali meritano rispetto. Ed è proprio questo il messaggio che cerchiamo di trasmettere ogni giorno sui social, mostrando che la convivenza tra noi esseri umani e gli animali non solo è possibile, ma è anche una cosa meravigliosa." Ed ora dopo la morte di Pumbino e Wilson nel 2023, arriva la bella notizia condivisa con il web: Charley e Anna aspettano un bambino. Una notizia che ha fatto impazzire di gioia i social che seguono, quotidianamente, l'interazione fra gli animali e la gravidanza di Anna. "Sto pensando a quanto sia vicino il momento in cui la nostra vita cambierà per sempre" afferma Charley quasi commosso "Questo piccolo fagiolino che ora cresce felice nel grembo di Anna, sarà presto tra le nostre braccia portando con sé un'infinità di gioie e responsabilità.Sono grato di avere lei al mio fianco in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta".