ChatGPT sfida Microsoft e diventa app: lo sbarco su iOS e (presto) Android

ChatGPT arriva sugli smartphone negli Usa: parte la concorrenza con Google

ChatGPT diventa ufficialmente un’app e sbarca su iOS, il sistema operativo mobile di Apple. La piattaforma di intelligenza artificiale creata da OpenAI ha annunciato oggi il lancio, sottolineanto che presto sarà disponibile anche su Android. In versione app la chatbox più famosa del momento consentirà agli utenti di "ottenere informazioni più precise senza passare al setaccio annunci o risultati multipli" e "non conterrà pubblicità", ha affermato la società in una nota. Una dichiarazione che sa di frecciata a Google: anche il colosso tech sta lavorando sull'omologo Bard. Inoltre, la nuova app, si legge sempre nella nota, darà "consigli di cucina, viaggi e aiuterà a creare messaggi sentiti".

Nel frattempo, secondo quanto apprende il Wall Street Journal, Apple starebbe limitando l'uso di ChatGPT e altri strumenti di intelligenza artificiale ai suoi dipendenti, mentre è al lavoro per sviluppare tecnologie simili. Alla base di tale azione c’è il timore della perdita di dati riservati da parte dei dipendenti che usano i programmi di AI. Secondo quanto scrive Prima Comunicazione, nella lista dei programmi di cui è sconsigliato l’uso anche Copilot di GitHub, utilizzato per automatizzare la scrittura di codici software. La scorsa settimana, ha ricordato Reuters, OpenAi ha anche introdotto una modalità di uso “in incoglito” per ChatGpt che non salva la cronologia delle attività degli utenti e non la utilizza per allenare l’algoritmo.