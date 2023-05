India, il centro del mondo hi tech. Amazon e Apple ci stanno mettendo miliardi

India, così Jeff Bezos sosterrà 131.700 posti di lavoro

L'India è in rapida e continua espansione. I segnali di sviluppo del paese asiatico sono molteplici. Ad influire è anche la questione geopolitica, con la guerra in Ucraina che sta cambiando la mappa degli investimenti delle big mondiali. Un chiaro esempio arriva dal colosso Amazon, la società di Jeff Bezos infatti ha deciso di mettere sul piatto 13 miliardi di dollari per espandersi in India. Amazon l'ha scelta perché è ormai diventata un punto di riferimento mondiale per l'hi tech. Bezos ha scelto così di ampliare la sua attività cloud in India entro il 2030. Il colosso delle spedizioni che già nei mesi scorsi, in India, aveva investito 3,7 miliardi in infrastrutture per AWS, con questo nuovo stanziamento sosterrà 131.700 posti di lavoro a tempo pieno in ruoli come ingegneria, telecomunicazioni e costruzioni.

L’India, - prosegue il Sole - è il secondo mercato online più grande del mondo, e negli ultimi anni ha fatto i conti con una vera e propria esplosione del mercato del cloud. Per questo Amazon, leader globale del settore, non può rimanere indietro rispetto ai competitor (Microsoft e Google su tutti, ndr) che hanno già investito nel Paese asiatico. Va detto che questa operazione si inserisce nel posizionamento di Big Tech in India, Paese in grande crescita che in alcune circostanze si sta rivelando anche prezioso paracadute per le aziende molto esposte verso la Cina (come Apple, ndr). Con una tensione geopolitica crescente, Pechino può trasformarsi in una minaccia per i giganti americani. La vicina India, invece, la terra delle nuove opportunità.