Che cos'è Linux e perché sceglierlo come sistema operativo

Linux: le caratteristiche, i vantaggi e i benefici di questo sistema operativo e perché preferirlo a Windows

Linux è un sistema operativo versatile che può essere utilizzato sui computer desktop e sui dispositivi mobile. È un progetto open source mantenuto da una comunità di sviluppatori. Uno dei suoi più grandi pregi è il suo essere gratuito e aperto a tutti. Ciò significa che è possibile scaricarlo e utilizzarlo senza dover pagare una licenza, e che è possibile modificarne il codice sorgente a seconda delle proprie esigenze. Ovviamente, avendo le conoscenze minime per poter affrontare questo tipo di operazione. Ma anche senza personalizzarlo, resta un'alternativa ottima a Windows e Mac per esperti e per semplici utenti.

Linux: che cos'è e a cosa serve

Come abbiamo avuto modo di accennare, Linux è un sistema operativo che fa della versatilità il suo punto di forza. Può essere utilizzato per una vasta gamma di scopi, dalle operazioni più basilari da poter fare con il proprio computer alla gestione dei server web più complessi. Inoltre è il sistema operativo che sta alla base di un numero crescente di dispositivi e ambienti software (tanto per fare un esempio, inizialmente anche Android era stato sviluppato su kernel Linux).

Se stai approcciando solo ora al mondo dell'informatica, esistono alcune risorse per aiutarti a conoscere le varie distribuzioni di questo sistema operativo, da Ubuntu a Debian, fino a Mint.

Perché preferire Linux a Windows

Molti credono che Windows sia l'unica opzione per un sistema operativo adatto al proprio computer di casa, ma questo non è vero. Linux è un'alternativa eccellente al noto sistema di proprietà di Microsoft, e propone numerosi vantaggi. Come abbiamo visto ha infatti un costo nullo, è altamente personalizzabile ed è adatto ad ogni esigenza. Può soddisfare le tue specifiche necessità, mentre Windows non sempre ci riesce, o comunque non può farlo con altrettanta semplicità. Linux è anche in linea di massima più sicuro di Windows, essendo solitamente meno vittima di attacchi hacker. Quindi, se stai cercando un'ottima alternativa a Windows, Linux è un'opzione da considerare.

Come installarlo sul proprio computer

Nel mondo dei computer, questa famiglia di sistemi operativi è relativamente nuova. È stata creata nel 1991 da Linus Torvalds, come un prodotto gratuito da scaricare e utilizzare per ogni utente. A differenza dei competitor dell'epoca, quali DOS o Windows, Linux era basato su UNIX, sistema operativo storico, avanzato e molto potente. Da allora è diventato famoso tra gli appassionati e può essere trovato su una vasta gamma di apparecchi, da computer desktop a smart TV.

In molti pensano che sia difficile installarlo sui propri dispositivi. E in effetti serve un minimo di conoscenza informatica. Il modo più comune per poterlo avere consiste nel caricare il software Linux su un DVD, che può essere quindi utilizzato per installare il sistema sul proprio computer. In alternativa, è possibile installarlo anche tramite penna USB. Se sei a tuo agio con l'uso della linea di comando, infine, puoi avere il tuo sistema Linux da zero, senza utilizzare alcuna interfaccia grafica o alcun supporto fisico.

Una volta conclusa la fase dell'installazione, dovrai configurare il tuo account utente. È possibile utilizzarne uno esistente, oppure crearne uno nuovo. Dovrai anche scegliere una password e configurare alcuni settaggi base. Una volta completati anche questi passaggi, sarai pronto per iniziare a utilizzarlo e per scoprire un mondo totalmente nuovo e molto affascinante.