Che tempo che fa 10 marzo, nuovo colpo di Fazio: ecco l'ospite

Parla Fazio: "Avremo come ospite il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per parlare naturalmente del presente così complesso che stiamo vivendo"

"E' davvero un grande piacere per me potervi annunciare che domenica prossima a 'Che Tempo Che Fa' avremo ospite il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per parlare naturalmente del presente così complesso che stiamo vivendo".

Con un video sul social 'X' Fabio Fazio ha annunciato il primo ospite della puntata di domenica prossima di 'Che Tempo Che Fa', il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.