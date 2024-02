Che Tempo Che Fa anticipa Sanremo 2024: Amadeus e Fiorello da Fabio Fazio

Fabio Fazio non potrà ospitare sul Nove il cantante che vincerà la nuova edizione di Sanremo la domenica successiva alla finale. E allora si porta avanti e anticipa il Festival con un doppio colpo: Amadeus e Fiorello ospiti.

"Iniziamo così: Amadeus e Fiorello domenica sbarcheranno insieme sul Nove per raccontarci il prossimo Sanremo 2024", è l’annuncio che arriva dagli account social del programma.

Dunque il direttore artistico del Festival e lo showman (protagonista tutte le mattine con Viva Rai2!) che sarà in co-conduzione nella serata finale per la prima volta ospiti sul Nove per raccontare vigilia e i preparativi di Sanremo 2024.