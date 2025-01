Che tempo che fa, Fabio Fazio annuncio clamoroso: l'ospite che vogliono tutte le tv va sul Nove / Anticipazioni

Che tempo che fa: Cecilia Sala ospite di Fabio Fazio

Che tempo che Fa torna sul Nove dopo la pausa natalizia e le due puntate di best of andate in onda nelle ultime due domeniche. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e la squadra campione degli ascolti tv sono pronti a rilanciare la loro sfida ai programmi concorrenti (in primis Le Iene e Report) e lo fanno calando il primo jolly del 2025: domenica 19 gennaio ci sarà Cecilia Sala tra gli ospiti.

La giornalista liberata dopo 21 giorni di detenzione in Iran lo scorso 8 gennaio ha scelto il talk show di Fabio Fazio per raccontare la sua drammatica esperienza in tv.

Che tempo che fa, l'annuncio di Fazio su Cecilia Sala





Le prime parole erano arrivare ventiquattro ore dopo il rientro in Itala nel podcast “Stories” intervistata da Mario Calabresi: “Sono riuscita a ridere due volte: la prima quando ho visto il cielo, anche se c’erano telecamere e filo spinato. E poi – aveva aggiunto ripercorrendo i giorni in isolamento – quando c’era un uccellino che faceva un verso buffo. Il silenzio è un nemico in quel contesto e in quelle due occasioni ho riso e mi sono sentita bene. Mi sono concentrata su quell’attimo di gioia, ho pianto di gioia“. Ricordando il giorno dell’arresto, Sala aveva spiegato: “Stavo lavorando, hanno bussato alla porta, pensavo che fossero i signori delle pulizie e ho detto che non avevo bisogno di nulla, ma sono stati insistenti e ho aperto. Mi hanno portata via. Speravo che potesse essere una cosa rapida, ho capito dalle prime domande che non sarebbe stato breve. Ho capito che ero a Evin, conosco quel carcere non perché ci fossi già stata, ma conosco quanto è grande, dove è e ho capito dal percorso che ho fatto in auto che ero dentro la città e che era un carcere grande”.