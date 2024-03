Che tempo che fa: Chiara Ferragni, Loredana Bertè e.. ecco gli ospiti di Fazio

Che tempo che fa di Fabio Fazio, quando e dove va in onda

Domenica 3 marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa: Chiara Ferragni e Gino Cecchettin ospiti di Fabio Fazio

Non solo Chiara Ferragni tra gli ospiti di Fabio Fazio nella nuova puntata di Che tempo che fa. Dopo la laurea alla memoria in ingegneria biomedica ottenuta da sua figlia, Gino Cecchettin, autore del libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, una lunga lettera-appello scritta a 4 mani con Marco Franzoso.

Che tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio

E ancora, ecco gi ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo che fa in onda sul Nove. Loredana Bertè live con il brano “Pazza” che le è valso il Premio della Critica Mia Martini al 74° Festival di Sanremo; Ibrahima Balde e Amets Arzallus Antia co-autori del libro “Fratellino”, autobiografia di Balde; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la giornalista Simona Ravizza; Massimo Giannini.

“Che tempo che fa – Il Tavolo”, gli ospiti

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: il detentore di tutti i record italiani di corsa nelle gare di lunga distanza Yèman Crippa, che lo scorso 18 febbraio a Siviglia ha corso la sua seconda maratona posizionandosi al 4° posto e realizzando il nuovo record italiano sui 42,195km e che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024; la rapper BigMama, in gara al 74° Festival di Sanremo con “La rabbia non ti basta”, singolo che anticipa il suo primo album in studio “Sangue”; “I Giganti” della prossima edizione di Pechino Express, la grande pallavolista Francesca Piccinini e la leggenda dello sci Kristian Ghedina; il cuoco e conduttore Giorgione; Cristiano Malgioglio; Simona Ventura.