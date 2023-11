Che tempo che fa, colpaccio di Fazio: Beppe Grillo torna in tv dopo 9 anni

Colpo clamoroso di Fazio, Beppe Grillo ospite a Che tempo che fa. Ritorno in tv dopo nove anni

Fabio Fazio porta a Che tempo che fa un ospite d'eccezione. Come annuncia lo stesso conduttore sul proprio profilo di X, Beppe Grillo sarà ospite di Nove dopo ben nove anni dall'ultima apparizione in tv. L'ultima volta per Grillo era stata, infatti, nel 2014 quando venne ospitato da Bruno Vespa.

ello stesso anno era stato intervistato da Enrico Mentana per Bersaglio Mobile nella sua casa di Marina di Bibbona. Solo un anno fa il fondatore del Movimento era intervenuto in diretta telefonica - sempre con Mentana - per precisare che lui e Conte non avevano mai parlato di Draghi al Colle.