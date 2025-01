Che tempo che fa, Fabio Fazio chiama due big: ospiti e anticipazioni del 26 gennaio

Che tempo che fa, anticipazioni 26 gennaio

Tutto pronto per una nuova puntata di Che tempo Che fa in onda questa domenica, 26 gennaio, a partire alle 19.30 sul canale Nove. Dopo il record di ascolti di settimana scorsa con ospite Cecilia Sala, la giornalista del Foglio e Chora Media arrestata in Iran e liberata dopo 21 giorni, Fabio Fazio si prepara ad accogliere in studio due "big". Di chi si tratta? Partiamo dalla musica.

In studio stasera ci sarà Claudio Baglioni: il cantautore in questi mesi è in giro per l’Italia con il suo tour ‘Piano di Volo soloTris’, dove ripercorre i brani e le tappe più famose della sua lunga carriera. Ma non solo. In vista della giornata della memoria, Fazio ospiterà la senatrice a vita Liliana Segre, vittima di recenti attacchi di odio sui social. Spazio poi anche alla poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck.

Al tavolo di Che tempo Che fa ci saranno poi come sempre gli ospiti "fissi": Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. E in più questa settimana troveremo: Ivana Spagna, Dino Abbrescia, Alba Parietti, Gianluca Torre e Giucas Casella.