Che Tempo Che fa non va in onda domenica 7 gennaio, ecco perchè

Salta l'appuntamento domenicale con "Con Tempo che fa". Oggi, domenica 7 gennaio 2024, non andrà in onda il programma condotto da Fazio e Littizzetto. La trasmissione che solitamente è in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, come accaduto domenica scorsa, anche questa sera non andrà in onda con il consueto appuntamento della domenica sera. Ecco il perchè con il motivo di tale cambiamento della programmazione del canale Nove.

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” questa sera, domenica 7 gennaio 2024, non andranno in onda con il consueto appuntamento in onda sul Nove, e in streaming su discovery+. Non ci sarà quindi lo spazio dedicato a “Che tempo che farà”, con l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio, e nemmeno “Che Tempo che fa”, alle ore 20.00. Mancherà dunque dalla programmazione anche il consueto e ormai tradizionale appuntamento con “Il Tavolo”. Motivo? La motivazione del mancato appuntamento di questa sera è da attribuire ancora una volta alle festività invernali del periodo natalizio.