Che tempo che fa ospiti, Fabio Fazio cala 5 assi: Angela Merkel, re di Sanremo, leggenda della musica italiana e anche.. Anticipazioni

Che tempo che fa quando va in onda e dove vederlo

Torna Che Tempo che fa di Fabio sul Nove. La nuova puntata è prevista per domenica 15 dicembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta tv sul Nove (streaming su discovery+), con presente tutta la squadra del programma: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Edoardo Prati.

Che tempo che fa ospiti: Angela Merkel da Fabio Fazio

Ospiti della puntata? Arriva Angela Merkel a Che tempo che fa, Fazio intervista una delle personalità più influenti della politica internazionale del XXI secolo, Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca per 16 anni, dal 2005 al 2021, per un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Libertà”. Il libro, uscito contemporaneamente in più di 30 Paesi lo scorso 26 novembre (edito in Italia da Rizzoli), è scritto con Beate Baumann, sua consigliera politica di lunga data, e ripercorre per la prima volta la sua vita in due stati tedeschi: fino al 1990 nella DDR e dal 1990 nella Germania riunificata. Nelle sue memorie, Angela Merkel racconta il suo cancellierato durato per 4 mandati consecutivi - prima donna a ricoprire questo incarico - e tutti i momenti in cui si è trovata a prendere decisioni di enorme portata in un mondo globalizzato, svelando i dietro le quinte della politica mondiale e tracciando le linee del cambiamento nella cooperazione internazionale.

Che tempo che fa, Gianni Morandi ospite di Fabio Fazio

Un altro super ospite? Gianni Morandi, leggenda della musica italiana che nei giorni scorsi ha festeggiato 80 anni. Sarà live nello studio di Che tempo che fa con il singolo “L’attrazione”, scritto dall’amico Lorenzo Jovanotti e contenuto nel nuovo album omonimo. In oltre sessant’anni di straordinaria carriera, Morandi ha collezionato 53 milioni di dischi venduti, oltre 600 brani incisi, più di 230 collaborazioni e 7 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui una vittoria nel 1987 - manifestazione che ha anche condotto per tre volte – e ha attraversato generazioni rimanendo sempre un riferimento costante con collaborazioni che vanno da Morricone a Bacalov, da Amy Stewart a Lucio Dalla, da Rovazzi a sangiovanni fino al sodalizio con Jovanotti che gli ha regalato un nuovo brano per i suoi 80 anni.

Che tempo che fa, Lillo e Christian De Sica. Mahmood. Gli ospiti di Fazio

Fabio Fazio avrà anche Lillo e Christian De Sica, per la prima volta insieme al cinema nel nuovo film natalizio di Eros Puglielli “Cortina Express”, nelle sale dal prossimo 23 dicembre.

Non basta. A Che tempo che fa anche il vincitore di due Festival di Sanremo, Mahmood, cantautore con all’attivo 34 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e oltre 3,7 miliardi di stream totali, prossimamente di nuovo in tournée da maggio 2025 nei palasport con l’N.L.D.A. TOUR, dopo il grande successo delle tappe autunnali.

Che tempo che fa ospiti

Gli altri ospiti di Fabio Fazio: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo, Mr. Rain e gli ospiti

Poi si alza il sipario come sempre su “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Mr. Rain, cantautore, rapper e produttore con all’attivo 24 dischi di Platino e 5 dischi d’Oro, live con “Pericolosa”, secondo singolo estratto dal suo ultimo album “Pianeta di Miller”; Ale e Franz, in tv con la nuova edizione di “Raiduo con Ale e Franz” e in teatro con lo show “NatAle e Franz”, che farà tappa a Milano dal 23 dicembre all’11 gennaio, e prossimamente di nuovo in tournée con “Commedia”; la ballerina Anastasia Kuzmina, in coppia con Francesco Paolantoni a “Ballando con le Stelle”; Gigi Marzullo; Cristiano Malgioglio; Giucas Casella. Tornano al Tavolo anche Lillo e Christian De Sica.

