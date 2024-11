Che tempo che fa ospiti di Fabio Fazio scatenato: la star di Mediaset, l'uomo che sconfisse Berlusconi. Esclusiva: torna un cantante italiano mitico e poi... Anticipazioni

Che tempo che fa quando va in onda

Fabio Fazio prepara a nuova puntata di domenica 1° dicembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, del suo programma “Che Tempo Che Fa” che conduce con Luciana Littizzetto e che ha una squadra super collaudata: da Filippa Lagerbäck a Ornella Vanoni, passando per Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Edoardo Prati.

Che tempo che fa ospiti di Fabio Fazio, Lorenzo Jovanotti

Lorenzo Jovanotti sarà intervistato in esclusiva da Fabio Fazio. Un ritorno in tv atteso da 2 anni per un cantautore, fra le personalità musicali in assoluto più amate in Italia, nel corso della puntata di Che Tempo che fa che si esibirà live con “Montecristo”, uscito venerdì 22 novembre e già in vetta alla classifica radiofonica, prima tappa del nuovo progetto discografico, un percorso che rompe le regole e ridefinisce i suoi orizzonti musicali. Il brano, che vede Dardust come produttore e autore anche della musica, è l’apripista del nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025, la cui pubblicazione anticipa il “Palajova tour” in partenza dal 4 marzo, che segna il suo grande ritorno dal vivo nei palazzetti dopo 7 anni, con la maggior parte delle date già sold out.

Che tempo che fa, Gerry Scotti ospite di Fabio Fazio

Il salotto del Nove ospita una star assoluta di Mediaset: Gerry Scotti, da oltre 40 anni fra i volti più noti e apprezzati della tv italiana, parla a Che tempo che fa. Il presentatore della Ruota della Fortuna e di tanti programmi cult di Canale 5 è attualmente in libreria con “Quella volta. Un viaggio nel passato di tutti noi”, nuovo viaggio sentimentale lungo la storia e la memoria collettiva e una riflessione delicata e divertente sul nostro presente e sul nostro futuro.

Che tempo che fa ospiti di Fabio Fazio: Pinguini Tattici Nucleari e Romano Prodi

Pinguini Tattici Nucleari, live con “Islanda”, brano al n.1 in FIMI e che anticipa l’atteso nuovo album “Hello World”, in uscita il prossimo 6 dicembre.

E ancora, Che tempo che fa ospita Romano Prodi con Massimo Giannini, autori di “Il dovere della speranza”, dove in dialogo ripercorrono tutte le grandi questioni di politica internazionale, passando in rassegna i maggiori attori a livello globale; il Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani, autore con Claudio Longhi di “Breve storia letteraria e artistica della medicina”, per raccontare la medicina con le parole della letteratura e le immagini d’arte; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra, in libreria con la riedizione di “Osso. Anche i cani sognano”.

Che tempo che fa – Il Tavolo, ospiti di Nino Frassica e Mara Maionchi

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Jerry Calà, uno dei volti più amati della commedia italiana; Carlo Cracco, protagonista della terza stagione di “Dinner Club”; Valeria Marini; Giucas Casella; Francesca Manzini.

