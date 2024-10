Che tempo che fa, ospiti prima puntata: Fabio Fazio si accaparra Amadeus e Damiano David

Che tempo che fa, ospiti prima puntata: Fabio Fazio intervista Amadeus e Damiano David, che presenterà i l suo primo singolo

Domenica 6 ottobre 2024 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa. Il programma sul Nove condotto da Fabio Fazio punta come sempre sui grandi ospiti e per l'esordio il conduttore si è aggiudicato Amadeus, che come lui ha scelto di lasciare la Rai per accasarsi alla rete di Warner Bros. Discovery Italia. "In questi mesi ci siamo sentiti più volte, - ha svelato Fazio a Tv Sorrisi e Canzoni - lui però non ha certo bisogno di consigli. Sarà uno degli ospiti durante la prima puntata e si racconterà". Domenica a Che tempo che fa vedremo anche Damiano David, che presenterà in anteprima tv il suo brano da solista "Silverness".

"Inizieremo con le interviste. - ha raccontato Fazio a Tv Sorrisi e Canzoni - Vogliamo far crescere l’attenzione su libri e cultura, e avremo come ospiti frequenti due scrittori: Gianrico Carofiglio e Antonio Scurati. Oltre al giovane influencer culturale Edoardo Prati, che va incoraggiato perché fa un lavoro divulgativo molto interessante e piacevole sul mondo dei classici della letteratura". Confermato il virolo Roberto Burioni.

Per quanto riguarda il Tavolo, invece, ci saranno i nuovi ingressi di Diego Abatantuono e Max Giusti mentre "il resto del cast è confermato". Fazio ha poi ammesso di essere felice di vedere Nino Frassica a Striscia la notizia e Luciana Littizzetto in giuria a Tú sí que vales. Si dice che anche Filippa Lagerback potrebbe lasciare il programma. "Ma io sono contentissimo se il programma genera altro, vuol dire che fa tendenza. E poi parliamo di personaggi con una storia, non è certo merito mio se fanno tante cose", ha detto Fazio.