Nove, non solo Amadeus: Renato Zero e... annunciati nuovi colpi ufficiali. Tutti i nomi

Nove, non solo Amadeus: Renato Zero e Teresa Mannino in prima serata

“Non ci fermiamo ad Amadeus”, aveva detto Alessandro Araimo, Amministrato Delegato di Warner Bros. Discovery a proposito della campagna acquisti del Nove. Detto e fatto. Se da un lato continua al momento continuano a filtrare smentite sull'arrivo di Barbara d'Urso, dall'altro, attraverso un promo con slogan “Stiamo sul Nove”, viene annunciata la prossima messa in onda degli spettacoli di Enrico Brignano (trasmessi in pay su Prime Video) ossia Parte Prima e Parte Dopo. Sempre restando al teatro, attesa anche per il ritorno di Teresa Mannino con 'Il Giaguaro mi guarda storto' dopo che il Nove aveva in passato già proposto Sono nata il ventitré, Terrybilmente divagante e Sento la terra girare

Il Nove in musica? Dello show speciale di Amadeus ('Suzuki Music Party', un... Sanremo d'autunno) in programma domenica 22 settembre (la settimana prima del ritorno di Che tempo che fa di Fabio Fazio) c'è già detto tanto. Ora arriva anche l'annuncio di Autoritratto, l’ultimo tour di Renato Zero, iniziato a marzo a Firenze (ancora in corso e iniziato a marzo a Firenze) che andrà in onda in prime time sulla rete ammiraglia di Warner Bros Discovery.

Nove, Francesco Panella si sdoppia

E ancora. Francesco Panella raddoppia: oltre a Little Big Italy, sarà protagonista di Best Weekend (“Valigie alla mano, stavolta si viaggia in casa”, dice nel promo sul Nove).

Belen tra Nove e Real Time

Non dimentichiamo poi l'arrivo annunciato nelle scorse settimane di Belen Rodriguez, al timone di Only Fun – Comico Show con i PanPers. Senza dimenticare che la showgirl argentina sarà anche su Real Time con Amore alla Prova – Crisi del Settimo Anno.

Nove, da Fazio e Crozza i grandi ritorni nell'autunno tv

Confermati poi gli altri programmi cult del Nove: detto di Che tempo che fa con Fabio Fazio, non dimentichiamo Fratelli di Crozza, Accordi & Disaccordi e Il Contadino Cerca Moglie.