Che tempo che fa, papa Francesco ospite da Fazio: ecco che cosa dirà

Che tempo che fa, papa Francesco da Fabio Fazio: il programma

Tutto pronto per l'ospitata del momento: Sua Santità papa Francesco sarà ospite in esclusiva da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, in onda su Rai 3 alle ore 20.00. Stasera papa Francesco non sarà fisicamente presente nel salotto della Rai: parlerà, invece, grazie ad un collegamento, da una delle sue stanze di Santa Marta, l'albergo vaticano nel quale ha scelto di vivere nel 2013, dopo l'elezione, rinunciando all'uso del Palazzo Apostolico ritenendolo troppo lussuoso ed eccessivo.

Papa Francesco da Fabio Fazio, dal Covid all'immigrazione

Secono quanto scrive il sito del Messaggero, in genere, l'organizzazione di eventi televisivi del genere viene preparata nei minimi dettagli, così come la scaletta con le domande: il papa e Fazio hanno sicuramente concordato gli argomenti centrali del colloquio. La scaletta ufficiale ancora non è nota però sicuro l'incontro si concentrerà su i temi caldi del momento, come, si legge sul Messaggero, il "Covid, la ripresa, il nodo dei vaccini che continuano a difettare nei paesi in via di sviluppo, e poi le migrazioni, la secolarizzazione galoppante, l'Europa sempre più squassata e debole e i venti di guerra che soffiano in Ucraina".

Fabio Fazio ospita papa Francesco, il nodo aperto della pedofilia

Come ricorda il sito del Messaggero, "il 27 febbraio Francesco andrà a Firenze, città del sindaco modello La Pira, prossimamente beato, per incontrare i sindaci e i vescovi di tutto il Mediterraneo: anche questo argomento potrebbe essere toccato, così come i problemi enormi sul fronte della pedofilia che stanno emergendo in tutta Europa fino a lambire l'immagine di Benedetto XVI, così come le richieste pressanti della Chiesa del Nord ad abolire il celibato sacerdotale e ad aprire il sacerdozio dalle donne. Carne al fuoco ce n'è parecchia in questo ultimo periodo".