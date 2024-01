Chi è Antonella Fiordelisi, presunta amante di De Martino ed ex amica di Belén

Antonella Fiordelisi e gli ex di Belén: spunta un presunto audio di Capodanno

Le ultime ore hanno visto Antonella Fiordelisi al centro di polemiche riguardo a presunte frequentazioni con due ex di Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Secondo le ultime voci la modella e influencer, con un passato nel mondo della scherma, avrebbe avuto prima un flirt con l'ex ballerino di Amici e poi una notte di passione con l'ex hair stylist, conosciuto un anno fa al Grande Fratello Vip.



Belén Rodriguez e Stefano De Martino

Le accuse hanno portato la Fiordelisi ad affrontare direttamente la situazione, dopo aver inizialmente negato qualsiasi coinvolgimento con persone sposate. La svolta è arrivata quando ha deciso di rivelare la sua versione dei fatti in un’intervista concessa a Fanpage, soprattutto, da quanto si apprende, dopo aver ricevuto un messaggio audio da Belen la notte di Capodanno, pieno di rabbia per le presunte relazioni con i suoi ex fidanzati.

Durante l'intervista la showgirl ha dichiarato di aver avuto solo un incontro con Stefano De Martino, negando una qualsiasi forma di relazione.

Riguardo ad Antonino Spinalbese, ha invece annunciato l’intenzione di procedere per vie legali, affermando di essere stanca delle illazioni e delle accuse infondate. Tuttavia, le polemiche e le reazioni non si sono ancora placate: i fan di Belen e coloro che seguono questa vicenda sono divisi tra chi sostiene la versione di Antonella e chi resta scettico.

Chi è Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi



Antonella è nata a Salerno il 14 marzo del 1998. Da quando è piccola pratica la scherma diventando ben presto una promessa nella categoria della spada. Inizialmente milita nelle squadre giovanili, entrando poi a far parte della squadra Nedo Nadi in A2 e della nazionale italiana. Nel dicembre del 2019 si laurea in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Allo sport, però, ha sempre affiancato il lavoro modella e influencer. Su Instagram, infatti, è seguitissima e nel 2017 ha partecipato, come tentatrice a Temptation Island. Il 2022 la vede entrare nella casa del Grande Fratello Vip rimanendovi per molti mesi, fino a poco prima della finale.

Antonella Fiordelisi



La Fiordelisi ha avuto diversi flirt: da Amedeo Barbato a Gonzalo Higuain, fino alla discussa e turbolenta storia d’amore con Francesco Chiofalo, ora felice e innamorato di Drusilla Gucci. Al momento Antonella sembrerebbe essere single.