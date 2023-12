Chi è Adele Grossi, dalle inchieste a Report a conduttrice di Rai News 24

“Un’inchiesta giornalistica è la paziente fatica di portare alla luce i fatti, di mostrarli nella loro forza incoercibile e nella loro durezza. Il buon giornalismo sa che i fatti non sono mai al sicuro nella mani del potere e se ne fa custode nell’interesse dell’opinione pubblica (Giuseppe D'Avanzo)". Si presenta così sulla sua pagina Facebook Adele Grossi, nuovo volto giornalistico che ha conquistato la conduzione degli approfondimenti di Rai News 24. Una bellezza fresca, naturale e senza trucco che ha colpito da tempo gli spettatori più attenti al mondo del giornalismo d'inchiesta per bravura e competenza. Andiamo a scoprire insieme chi è.



Adele Grossi, giornalista Rai News 24

Laureata in giurisprudenza alla Luiss di Roma con 100 e lode nel 2010, Adele Grossi poi prende il Master in Giornalismo alla Iulm di Milano, ma inizia a lavorare già nel 2007 per le emittenti locali del Lazio. Nel 2012 è fra i vincitori del Premio Ansa "Professione Reporter", autrice nello stesso anno di una videoinchiesta in due puntate sul mare e la depurazione in Calabria, trasmessa dal Tg4.



Dal 2013 produce videoinchieste per Reportime di Milena Gabanelli. Adele Grossi è autrice di numerosi servizi per i programmi di informazione di La7, è inviata di "Tagadà" e "L'aria che tira". Dal 2016 approda in Rai, nel programma "Indovina chi viene a cena" e poi a "Mi manda Rai3". Dal 2018, collabora con "Dataroom" di Milena Gabanelli. Dal 2019 è inviata di Report dove ha fatto diverse video-inchieste: da quella a 30 anni dalla strage del Moby Prince, al reclutamento del personale sanitario in Italia, passando per la fecondazione eterologa nel nostro Paese, o sul funzionamento delle scuole di formazione della Lega.

A Viale Mazzini da ormai ben sette anni, Adele Grossi è ora uno dei volti di Rai News 24. Con la sua bellezza naturale e senza trucco, oltre che alla cronaca nera, sta conquistando spazio anche nell'informazione quotidiana, con una conduzione seria e professionale. Seppur attiva sui social (Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram) della sua vita privata non c'è traccia. Foto e post sono tutti dedicati al lavoro d'informazione (e inchiesta) giornalistica.

