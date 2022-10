Chi è Agnese Pini, la direttrice che non ha nulla da dire ma è sempre in tv

Chi è Agnese Pini, superdirettrice "prezzemolina" ormai ospite fissa di Floris e Merlino. Il caso

Da qualche tempo c’è una nuova prezzemolina che ha invaso i talk show. Si tratta di Agnese Pini, superdirettora de La Nazione di Firenze, ma anche del Resto del Carlino di Bologna e de Il Giorno di Milano. A lei spetta anche la supervisione generale e della integrazione dei tre quotidiani del gruppo Monrif, che fa capo alle famiglie Monti e Riffesser. Laureata alla università di Pisa in Lettere, come Enrico Letta.

Inizia a collaborare con la Nazione, nell’edizione di Carrara, dove è nata, poi si sposta a Siena ed infine giunge a Firenze. Nel 2019 giunge a dirigere la Nazione ed è la prima donna nella storia del quotidiano toscano. Poi la nomina alla gestione della Triplice dal 2022, dopo aver fatto fuori il precedente direttore Michele Brambilla. Da quel momento la troviamo in tutti i talk show di peso che gira in maniera sistematica. E cioè la si può facilmente monitorare mentre se li fa tutti con maniacale precisione.

Stanziale a DiMartedì (La7) di Giovanni Floris e spesso a L’aria che tira di Myrta Merlino è praticamente presente anche in tutti gli altri mostrando doti sospettosamente preternaturali di bilocazione. Ma su questo, in definitiva, non ci sarebbe niente di male perché il presenzialismo coatto è ormai quasi una caratteristica antropologica della nostra epoca mediatica. Il fatto è che la Pini, a parte una presenza fisica non sgradevole e un sorriso continuo a volte un po’ imbarazzante, ha poco da dire.