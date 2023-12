Chi è Aitana Lopez, l'IA influencer che dà il due di picche alle celebrità

Aitana Lopez, chi è l'influencer fatta con l'intelligenza artificiale corteggiata dalle celebrità

Un influencer spagnola dalla chioma rosa con migliaia di follower su Instagram sta spopolando sul web. Il suo nome è Aitana López e secondo le stime la giovane guadagnerebbe oltre 10.000 dollari al mese grazie alla sua bellezza… artificiale!

Infatti la ragazza è interamente creata con l'intelligenza artificiale. Aitana, che nel sito web dell’agenzia è descritta come “uno scorpione passionale con l’amore per i videogiochi e il fitness” è stata generata partendo da ciò che più piace alla società.

A rivelare il segreto di Aitana è stato il suo ideatore: Rubeñ Cruz, fondatore dell'agenzia di modelle The Clueless, che ha dichiarato di aver pensato di creare Aitana in un momento particolarmente delicato per il suo lavoro.

L’influencer riceve ogni giorno migliaia di messaggi da persone comuni e anche da celebrity che la invitano ad uscire non sapendo che non è reale. A cadere nel tranello anche un famoso attore latino-americano che ha invitato la ragazza ad uscire, ricevendo poi il benservito.