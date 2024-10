Chi è Camilla Ghini: figlia d'arte, Forum e nuova stella di Radio 105

"Curiosa, appassionata del mio lavoro, sempre in cerca di nuovi stimoli. A volte un po’ drama queen, ma i miei amici mi vogliono bene anche per questo", così si racconta Camilla Ghini una delle nuove stelle che sta conquistando il pubblico su 105. Arrivata a RadioMediaset all'inizio della scorsa estate - dopo 5 anni a Radio Zeta (nel gruppo di Rtl 102.5) - è diventata la voce del weekend con la conduzione di 105 Village (sabato e domenica dalle 16 alle 18).

Non solo il fine settimana. E' stata protagonista anche 105 Take Away, al fianco di Daniele Battaglia (quando è assente Diletta Leotta) e nelle scorse ore anche un intervento nel nuovo programma (partito il 7 ottobre) gli Squizzati by Enrico Papi e Lodovica Comello.

Figlia d'arte (suo papà è il grande attore Massimo Ghini), Camilla conosce bene anche il mondo della tv: da anni collabora con Forum (programma cult e campione d'ascolti su Canale 5 e Rete 4 con la conduzione di Barbara Palombelli) e in passato ha avuto un ruolo nella fiction Rai Raccontami.

Sul grande schermo invece è apparsa nel film La mia banda suona il pop diretto da Fausto Brizzi del 2020 e lo scorso anno in Romantiche di Pilar Fogliati.