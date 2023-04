Chi è Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. E il particolare rapporto con Jerry Calà...

Chi è Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier. E il rapporto con Jerry Calà...

Ospite a Domenica In da Mara Venier, in molti si sono chiesti chi fosse Elisabetta Ferracini. Nata a Venezia il 3 ottobre 1968, ha raggiunto la popolarità negli anni novanta conducendo il programma per ragazzi “Solletico”, in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni. È figlia primogenita dell’attrice e conduttrice televisiva Mara Venier e del modello e attore Francesco Ferracini, entrambi veneziani, sposatisi per matrimonio riparatore e separatisi appena dopo le nozze. Dall’età di 3 anni cresce a Roma, dove la madre si era stabilizzata come modella, e in seguito attrice e commerciante di abbigliamento.

Come attrice ha debuttato nel 1991 nella serie televisiva di Italia 1 “Chiara e gli altri”, mentre nel 1992 ha recitato nella fiction “Italia chiamò”. L’esordio come conduttrice è arrivato invece tre anni dopo, nel 1994, quando ha condotto al fianco di Pippo Baudo il programma del sabato sera di Rai 1 “Tutti a casa” e “Sanremo Giovani”.