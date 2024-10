Chi era Liam Payne, l'ex One Direction trovato morto a Buenos Aires. Il giallo del volo dal terzo piano di un hotel

Liam Payne, da X Factor ai One Direction. Chi è il cantante e papà 31enne trovato morto a Buenos Aires

Liam Payne, l'ex cantante dei One Direction, è stato trovato morto a Buenos Aires in Argentina, aveva 31 anni. Tutte ancora da accertare le cause del decesso dopo un volo dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava. Liam James Payne ha riportato "ferite molto gravi ma incompatibili con la causa della sua caduta", ha detto alla televisione locale il capo del servizio medico di emergenza SAME, Alberto Crescenti, aggiungendo che "non c'era possibilità di rianimazione". Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.

Morto Payne, il successo con i One Direction e la lunga pausa

Il musicista era noto soprattutto come membro della famosa boyband britannica One Direction. La band, che comprendeva anche Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, si è formata per la prima volta nel 2010 dopo che ogni membro era apparso nella versione britannica del reality show "The X Factor". Crescenti ha detto che il personale di emergenza si è precipitato all'hotel Casa Sur nel quartiere Palermo della capitale dopo che una chiamata al 911 è stata effettuata alle 17:04 ora locale.

I soccorsi sono arrivati sette minuti dopo e "hanno verificato la morte dell'uomo". Alla polizia è arrivata una chiamata al numero delle emergenze che riferiva di un "uomo aggressivo forse sotto l’effetto di alcol e droghe". "Sta distruggendo tutta la stanza, c'è bisogno che mandiate qualcuno". Il direttore dell’albergo ha detto di aver sentito un forte rumore sul retro del civico 6092 di Costa Rica Street.

Morto Payne, il cantante lascia anche un figlio nato nel 2017

Gli One Direction hanno annunciato che si sarebbero presi una pausa nel 2015. Payne ha poi pubblicato il suo album di debutto da solista nel 2019 intitolato "LP1". A marzo, Payne ha pubblicato il suo LP "Teardrops". Payne ha avuto un figlio, nato nel 2017, avuto dall'ex del gruppo Girls Aloud, Cheryl Cole.