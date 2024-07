Chi è Simona Rolandi, che illumina le Notti Olimpiche Rai a Parigi 2024 (da medaglia d'oro negli ascolti tv)

Parigi 2024, Rai 2 vince la medaglia degli ascolti tv con Notti Olimpiche

Pioggia di medaglie (con qualche fisiologica delusione) per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: da Nicolò Martinenghi a Thomas Ceccon passando per la nazionale femminile di spada - solo per restare agli ori, ma che imprese quelle di Filippo Ganna o Greg 'Highlander' Paltrinieri per fare qualche altro esempio tra i tanti - e a fine serate le 'Notti Olimpiche' di Rai 2 raccontano tutte le emozioni della giornata (e soprattutto della serata, quando sono in programma sempre grandi finali).

Con risultati importanti negli ascolti tv della seconda serata di Rai 2.

Dopo una prima puntata, nel corso della serata che ha visto la Cerimonia d'apertura, venerdì 26 luglio 2024 a quota 1.418.000 spettatori pari al 16.1%, buon weekend tra sabato 27 (936.000 spettatori e 11.6% senza ori per l'Italia) e domenica 28 (1.100.000 spettatori pari al 12.8% la notte d'oro di Martinenghi). Lunedì 29 luglio una grande accelerazione (a quota 1.473.000 spettatori pari al 15.7% con l'adrenaliniica vittoria di Thomas Ceccon) e molto buono il martedì 30 (1.365.000 spettatori pari al 14.9% con la coppia più bella dell'Olimpiade, Rossella Fiamingo-Greg Paltrinieri, sul podio).

Chi è Simona Rolandi, che illumina le Notti Olimpiche Rai a Parigi 2024

Al fianco di un monumento del giornalismo sportivo quale Jacopo Volpi, grande protagonista della Notti Olimpiche, un'altra colonna della Rai, Simona Rolandi (che intervista gli atleti in diretta da Casa Italia). Nata a Roma l' 1 giugno 1973 è laureata in Economia e Commercio con 110 e lode all' Università La Sapienza di Roma. Poi ha studiato giornalismo radiotelevisivo a Perugia.

Amante dello sport (ha giocato a pallavolo in serie C, disciplina che segue per la Rai nelle grandi manifestazioni che vedono l'Italia in gara), il pubblico della tv di Stato la ricorda protagonista in molte trasmissioni calcistiche e non. Da 90° minuto a Un Pomeriggio da Campioni, passando per Stadio Sprint, La domenica sportiva (di cui è stata inviata e che ha condotto nell'edizione 2023/2024), Notti Mondiali (da Sudafrica 2010 a Brasile 2014) ed Europee, La Giostra del Gol (su Rai Italia), Dribbling...

Nelle ultime due stagioni poi l'abbiamo anche vista bordocampista nella fase finale dell'Europa League (o nello studio alla Puskás Aréna di Budapest per la finale Roma-Siviglia).. E dopo i pre e post partita di Euro 2024 (che ha visto l'Italia eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera), eccola ora nelle Notti Olimpiche da medaglia d'oro della Rai.