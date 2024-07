Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, amore sul podio a Parigi 2024. Il dolce messaggio dopo le medaglie

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, amore sul podio a Parigi 2024: dal bronzo nel nuoto all'oro nella spada femminile

La coppia più bella delle Olimpiadi di Parigi 2024 è made in Italy: Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo sono saliti sul podio del Giochi a pochi minuti di distanza.

Un bronzo (negli 800 stile libero) che sa di impresa storica quella di Greg, il capitano azzurro del nuoto è salito sul podio in tre edizioni olimpiche consecutive, da Rio de Janeiro 2016 a Tokyo 2020 sino a questa edizione celebrata all'ombra della Tour Eiffel. A 30 anni Paltrinieri ha compiuto un'impresa clamorosa (aspettando 1500 e la 10 chilometri di fondo nelle acque della Senna che, stando agli ultimi test, avrebbe abbassato ai limiti di soglia i livelli di inquinamento). E dire che, come ha confessato a fine gara, a un certo punto della stagione aveva pensato di non farla.

Un oro bellissimo quello che Rossella Fiamingo e la squadra italiana di spada femminile (Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria) dopo la delusione che le ragazze azzurre avevano patito nella prova individuale. Vittoria arrivata per giunta battendo la Francia padrona di casa e favorita della vigilia in una finale equilibratissima e vinta all'overtime (30-29 con stoccata decisiva di Alberta Santuccio).

"Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora. Non vedo l'ora di essere al villaggio e vederla", aveva detto Gregorio Paltrinieri dopo aver completato il suo capolavoro negli 800 stile libero. Terzo oro per l'Italia grazie alla spada "e un bronzo per Greg. Ho saputo adesso. Sono superfelice», aveva esclamato Rossella Fiamingo al termine della sfida vinta dalle azzurre contro le rivali transalpine.

Parigi 2024, Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, il dolce post dopo le medaglie olimpiche

Poi finalmente l'incontro dei due innamorati nel Vilaggio Olimpico. Doppia foto social insieme da parte di Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, accompagnati dalle loro medaglie. "Two is megl the one", scrivono nel post social. E la speranza dei tifosi italiani è che Greg prima che finisca questa Olimpiade di Parigi regali altre gioie da podio al nuoto azzurro...