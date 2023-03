Chi l'ha visto? anticipazioni: il caso di Greta, la cantante di Erba

Chi l'ha visto? anticipazioni: la storia della cantante Greta e il mistero di Raffaele

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 29 marzo in prima serate su Rai3. Nella prima parte si parlerà di Greta, la cantante rock originaria di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno? Nei giorni scorsi la procura ha avviato un’inchiesta per omicidio e ha indagato una persona.

Chi l’ha visto? tratterà anche la storia di Raffaele, l’accumulatore seriale scomparso e ritrovato sotto un cumulo di rifiuti all’interno della sua camera da letto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.